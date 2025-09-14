РКН ограничил доступ к 19 тысячам интернет-страниц о выборах

С начала 2025 года Роскомнадзор заблокировал доступ к более чем 19 тысячам интернет-страниц с недостоверной информацией о выборах, сообщил 14 сентября ТАСС со ссылкой на замглавы управления разрешительной работы РКН Александра Ижко. Также блокировке подверглись 36 интернет-страниц с призывами к участию в несанкционированных акциях.

По словам Ижко, перед Единым днем голосования РКН организовал постоянный мониторинг информационного пространства. При этом чиновник уточнил, что подобная работа проводится "в целом на постоянной основе".

В рамках ЕДГ выборы с 12 по 14 сентября проходят в 81 регионе России, при этом в 20 регионах выбирают глав. На территории СЗФО глав выбирают в Архангельской, Ленинградской и Новгородской областях, а также в республике Коми.

Для удобства жителей Ленинградской области, которые не смогут проголосовать по месту жительства, в Петербурге организовали экстерриториальные избирательные участки. Также проголосовать в Северной столице могут жители Курской области.

Андрей Казарлыга / Фото: pixabay