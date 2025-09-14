Явка на выборах главы Ленобласти превысила результаты 2020 года

По состоянию на 15:00 явка на выборах губернатора Ленинградской области составила 54,49 %, рассказали в региональной избирательной комиссии 14 сентября. Таким образом, за неполные три дня Единого дня голосования явка оказалась выше, чем по итогам ЕДГ в 2020 году.

"Активность избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 15 часов 14 сентября составила 54,49 % (780 065 человек)", — рассказали в избирательной комиссии.

Общая явка на предыдущих выборах губернатора региона составила 51,52 % за три дня голосования.

В нынешних выборах соревнуются пять соперников. Это действующий губернатор Александр Дрозденко, выдвинутый "Единой Россией", Андрей Лебедев от ЛДПР, Сергей Лисовский от партии "Зеленые", Сергей Малинкович от "Коммунистов России" и Игорь Новиков от "Справедливой России — За правду". По итогам первых двух дней голосования явка составила 46,8 %.

Андрей Казарлыга / Фото ЗАКС.Ру