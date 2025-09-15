Дрозденко лидирует со значительным отрывом по итогам подсчета 59% протоколов

К полуночи избиркомы Ленобласти обработали более половины протоколов. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набирает 82,12% голосов по итогам обработки 59% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из трансляции Центральной избирательной комиссии.

За Дрозденко предварительно проголосовали 405 тысяч человек. Следом идет кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев, которого поддержали 37 тысяч человек (7,5%). На третьем месте представитель "Справедливой России - За правду" Игорь Новиков - 17 тысяч голосов (3,47%). Немного отстает лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович - 15 тысяч голосов (3,10%). Замыкает пятерку кандидат от "Зеленых" Сергей Лисовский. За него насчитали чуть больше 12 тысяч голосов (2,44%).

По состоянию на 18 часов 14 сентября, за три дня голосования в выборах приняли участие 836 тысяч человек, что соответствует 58,41% от общего числа зарегистрированных избирателей. По прогнозам избирательной комиссии Ленобласти, итоговая явка составит около 60%. В этом году явка превысит показатели прошлых губернаторских выборов, состоявшихся в 2020 году. Тогда на избирательные участки пришли 51% избирателей.

Константин Леньков / Фото Администрация Ленобласти