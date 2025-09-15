Врио главы Новгородской области Дронов лидирует на выборах губернатора

По итогам подсечета 94,65% протоколов временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов набирает 62,61% голосов. Его кандидатуру поддержали свыше 92 тысяч человек, следует из трансляции Центральной избирательной комиссии.

Второе место занимает кандидатка от КПРФ Ольга Ефимова (14,43%). Третье - представитель ЛДПР Алексей Чурсинов (9,01%). Следом идет Николай Швабович от "Справедливой России - За правду" (5,69%). Кандидат от Партии пенсионеров Николай Захаров занимает последнее место (5,43%).

Дронов возглавляет Новгородскую область с марта 2025 года. Путин назначил Дронова врио губернатора после ухода Андрея Никитина на должность заместителя министра транспорта. Дронов до этого работал первым заместителем губернатора.

Константин Леньков / Фото: Правительство Новгородской области