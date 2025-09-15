Путин: прирост ВВП составил 1,1% за семь месяцев 2025 года

В июле внутренний валовый продукт (ВВП) России прибавил 0,4% в годовом выражении, сообщил 15 сентября ТАСС со ссылкой на президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания по экономическим вопросам.

"По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. А за семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1%", - приводит слова Путина издание.

Кроме того, президент заявил, что усилия российских властей по снижению инфляции дают результат. По его словам, в июле рост потребительских цен достиг 8,8%, а в августе – 8,1%. При этом траектория снижения инфляции ниже той, которую прогнозировали российское правительство и Банк России.

Напомним, в начале сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых. Это было третье подряд снижение показателя с начала лета. До этого последний раз ключевую ставку снижали в сентябре 2022 года. Как подчеркнули в ЦБ, по оценке на начало сентября годовая инфляция составила 8,2%. При этом в ведомстве ожидают, что в 2025 году удастся уменьшить годовую инфляцию до 6-7% годовых.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру