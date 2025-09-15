Беглов вручил госнаграды почётному гражданину Волобуеву и актрисе Спивак

Губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента России Владимира Путина 15 сентября вручил в Смольном государственные награды и поощрения главы государства выдающимся петербуржцам, сообщила пресс-служба градоначальника. Наград удостоились врачи, промышленники и деятели искусства.

"Здесь собрались люди разных профессий и возрастов. Вы – отражение достижений города за последние годы. У Петербурга много почётных названий – промышленная, культурная, научная столица. Это потому, что в любой сфере деятельности петербуржцы добиваются самых высоких результатов", – заявил Беглов в ходе церемонии.

Для начала губернатор вручил орден Александра Невского почётному гражданину Петербурга, председателю общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василию Волобуеву. В свою очередь, меценат Грачья Погосян был удостоен ордена Дружбы. Погосян руководит благотворительным фондом, поддерживающим проекты по увековечиванию памяти блокадников и защитников Ленинграда. Также Беглов вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени президенту патриотического объединения "Ленрезерв" Анатолию Бернштейну.

Также наград были удостоены сотрудники петербургских промышленных предприятий. В частности, орден "За доблестный труд" вручили президенту-генеральному конструктору Холдинговой компании "Ленинец" Анатолию Турчаку.

Кроме того, наградами были отмечены представители культуры и искусства. Так, артистка Санкт‑Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке Эмилия Спивак была удостоена звания "Заслуженный артист РФ". В свою очередь, гендиректор Государственной академической капеллы Санкт‑Петербурга Ольга Хомова и глава государственного театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф были награждены орденом "За заслуги в культуре и искусстве". При этом директора Музыкального театра имени Шаляпина Юлию Стрижак наградили почётным знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом".

Наконец, был также отмечен труд петербургских врачей. Ряд медицинских работников города получили медали Луки Крымского и удостоились почётных званий "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный работник здравоохранения". Почётный знак "За заслуги перед Санкт‑Петербургом" получил директор Онкоцентра имени Напалкова Владимир Моисеенко.

Напомним, в июле главу Контрольно-счетной палаты Петербурга Константина Желудкова наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного