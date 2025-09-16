В комитете по промполитике появился новый заместитель председателя

Новым заместителем председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле стала Дарья Глинка. Она курирует работу управления развития инфраструктуры и управления развития потребительского рынка. Она назначена на должность 11 сентября.

Примерно с 2019 года Глинка работала в комитете по тарифам. Занимала должность ведущего специалиста отдела регулирования тарифов на транспортные услуги в управлении потребительского рынка. Позже она перешла на работу в КППИТ на должность начальника отдела развития инфраструктуры малого и среднего предпринимательства.

Будучи сотрудницей тарифного комитета, неоднократно занимала призовые места на Кубке губернатора Санкт‑Петербурга по триатлону и других спортивных соревнованиях.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении экс-кандидата в губернаторы Павла Брагина на должность заместителя председателя комитета по природопользованию.

Константин Леньков / Фото: Комитет по тарифам Петербурга