СМИ: Смольный отказался хоронить режиссёра Бутусова на Комаровском кладбище

Правительство Петербурга отказало вдове театрального режиссёра Юрия Бутусова Марии в просьбе захоронить прах погибшего на Комаровском кладбище, сообщил 17 сентября РБК. Прах режиссёра будет погребён на Кунцевском кладбище в Москве.

"Учитывая статус Комаровского кладбища, были даны пояснения, что в связи с отсутствием родственных захоронений, а также государственных наград у покойного обеспечить захоронение на закрытом по своему статусу кладбище невозможно", — заявили РБК в пресс-службе Смольного.

Вместо этого Марии Бутусовой предложили захоронить мужа на Смоленском кладбище на Васильевском острове в связи с вкладом покойного в развитие театра. В пресс-службе подчеркнули, что на этом кладбище захоронены такие видные деятели культуры, как поэт Александр Блок и режиссёр Алексей Балабанов.

"К сожалению, достойной возможности похоронить мужа в Санкт-Петербурге найдено не было. <…> Власти города решили преподать нам урок скромности. И беспамятства", - прокомментировала решение властей города сама Мария Бутусова. Её слова привела журналистка Арина Бородина.

Отдельно вдова Юрия Бутусова поблагодарила "за участие и содействие" директора МХТ им. Чехова Константина Хабенского и замдиректора театра по работе со зрителем Наталью Виноградову, а также министра культуры России Ольгу Любимову.

Как подчеркнул театральный критик Георгий Цицишвили, Бутусов завещал "упокоить себя в Петербурге". Похороны режиссёра состоятся 21 сентября в 12:00 на Кунцевском кладбище в Москве.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. Учился в Ленинградском кораблестроительном институте (ныне – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), позднее окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (ныне – Российский государственный институт сценических искусств). Долгое время трудился в театре им. Ленсовета, где с 2011 года занимал должность главного режиссёра, а с 2017 по 2018 – художественного руководителя. После 2022 года поставил спектакли в Вильнюсе, Тронхейме и Риге.

Бутусов погиб 9 августа на 64 году жизни во время отдыха в Болгарии. Он утонул в Чёрном море, не справившись с течением.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал театра им. Ленсовета