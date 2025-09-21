В Петербурге мошенники убедили пенсионерку отдать золотые слитки на 4 млн рублей

Полиция разыскивает злоумышленников, которые обманом вынудили 75-летнюю жительницу Фрунзенского района приобрести золотые слитки на 4,4 млн рублей и отдать их курьеру, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 сентября. Неизвестные убедили пенсионерку в необходимости "декларирования денежных средств".

Изначально мошенники попросили потерпевшую снять деньги со своего банковского счета, однако банк отказал в совершении операции. Потом неизвестные убедили пенсионерку оформить доверенность на неизвестную ей женщину. Вместе с ней они отправились в отделение банка на Ленинском проспекте, где приобрели золотые слитки на сумму 4,41 млн рублей.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас правоохранительные органы принимают меры к поиску причастных к преступлению.

В конце августа в Петербурге пенсионер передал мошенникам 20 млн рублей. По данным СМИ, неизвестные для обмана потерпевшего воспользовались образом "Александра Беглова", который якобы попросил помощи в предотвращении кражи из городского бюджета.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру