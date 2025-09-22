Полиция проверила более 400 человек на дорогах Васильевского острова

Сотрудники полиции организовали проверку на дорогах на Васильевском острове, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 сентября. В результате были проверены свыше 300 автомобилей и 400 человек.

Среди попавших под проверку лиц 57 оказались иностранцами. У шестерых из них были выявлены нарушения миграционного законодательства, их доставили в отдел для привлечения к административной ответственности.

Кроме того, на ряд водителей были составлены протоколы за езду без страховки или без документов, управление неисправным автомобилем, проезд на красный, нарушение правил установки номеров и правил перевозки пассажиров и применения ремней безопасности. Ещё одного человека доставили в медучреждение для прохождения медосвидетельствования.

Наконец, один из автовладельцев предъявил полиции поддельное удостоверение, а ещё у нескольких были изъяты фальшивые пропуски с государственной символикой.

Напомним, ранее полицейские также устроили проверку на дорогах Московского района. Там были проверены более 300 водителей, к ответственности привлекли более 20 из них.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба петербургской полиции