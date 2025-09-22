ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 22 сентября 2025, 19:00

"Новые люди" предложили увеличить время оплаты парковки до суток

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили увеличить время оплаты платной парковки с 5-15 минут до 24 часов, сообщил ТАСС 22 сентября. Соответствующее обращение они направили министру транспорта Андрею Никитину.

Авторами письма выступили Сардана Авксентьева, Сангаджи Тарбаев, Антон Ткачев, Олег Леонов, Владимир Плякин и Анна Скрозникова. Они отмечают, что в Москве водители должны совершить оплату в течение 5 минут с момента парковки автомобиля, а в Петербурге — в течение 15 минут. При этом в случае нарушения этого требования гражданам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Депутаты отмечают, что им поступают сообщения от граждан, которые жалуются на работу мобильного приложения. Из-за сбоев в сервисе и проблем со связью водители не всегда успевают оплатить парковку в течение установленного времени, в результате чего им приходит штраф. В связи с этим авторы инициативы предлагают ввести единые правила для оплаты парковки, в соответствии с которыми она должна быть совершена в течение суток. По мнению депутатов, это приведёт к снижению числа необоснованных штрафов и сделает систему платных парковок более удобной и прозрачной.

Напомним, ранее депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин разработали законопроект, устанавливающий единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах. По их задумке, такими днями должны стать праздники и воскресенья. 

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


