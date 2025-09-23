ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
ФАС возбудила дело в отношении группы лиц ПИК из-за провайдера

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении группы лиц ПИК, сообщило ведомство 23 сентября. Организациям могу грозить штрафы за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ).

Как говорится в публикации, оператор связи "Ловител" вместе с управляющими компаниями жилых комплексов в Москве, Московской области и Петербурге якобы не давали другим провайдерам доступ к инфраструктуре. В этом ФАС усмотрела ущемление интересов жильцов и ограничение конкуренции.

Антимонопольное дело было возбуждено на основании проверки, которую ведомство начало весной. Причиной проверки стала хакерская атака на провайдер интернета lovit, в результате которой жильцы домов не могли попасть в подъезды из-за отключения "умных домофонов". 

Напомним, в апреле петербургское управление ФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении оператора аэропорта "Пулково" ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Причиной стало повышение стоимости парковки на территории аэропорта, состоявшееся в январе.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


