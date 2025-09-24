Бухгалтер Кизлык признала вину по делу о фейках про армию

Московский районный суд приступил 24 сентября к рассмотрению уголовного дела в отношении бухгалтера Марины Кизлык, обвиняемой в распространении заведомо недостоверной информации о российских Вооруженных силах (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Всего в деле насчитывается два эпизода. Фигурантка признала вину, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Дело будут рассматривать в особом порядке.

На вопросы адвокатов Кизлык показала, что заботится о матери с инвалидностью и о взрослых дочерях. В ответ на вопрос судьи о своем нынешнем отношении к совершенному фигурантка сообщила, что раскаивается в том, что нарушила закон. На уточняющий вопрос о том, понимает ли она степень общественной опасности своих действий, подсудимая отметила, что не является публичной личностью.

— Закон нарушать нельзя, как бы ты не хотел что-либо выразить, — заявила она на уточняющие вопросы судьи.

Судья зачитал положительные характеристики Кизлык с нынешнего и предыдущего мест работы. Также в материалах дела нашлись благодарность в адрес подсудимой за помощь СВО и сведения о привлечении ее к административной ответственности за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Дочь Кизлык в суде с теплом рассказала о своей матери, отметив ее положительные человеческие качества, заботу о родных и ответственность. При посещении матери в СИЗО дочь дважды слышала от нее жалобы на ухудшение зрения.

Следующее заседание состоится 20 октября. На нем планируется провести прения сторон.

Кизлык задержали 17 июля. Ей вменяют две публикации на ее странице во "ВКонтакте" на тему СВО в апреле 2023 и ноябре 2024 года. Содержимое постов посчитали распространением недостоверных сведений о ВС РФ. Окончания следствия она ожидала в СИЗО.

