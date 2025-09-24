Горсуд признал экстремистской песню "Порнофильмов"

Санкт-Петербургский городской суд признал композицию "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" экстремистским материалом, сообщила 24 сентября глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Соответствующий административный иск подала прокуратура.

Надзорное ведомство просило признать песню экстремистским материалом, а также направить ее на диске в Министерство юстиции для включения в федеральный список экстремистских материалов. Суд эти требования удовлетворил.

В прокуратуре полагали, что в композиции содержатся "психологические и лингвистические признаки" призывов к насилию и совершению преступлений по мотиву "политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти", в том числе в отношении органов власти и их представителей.

Горсуд приступил к рассмотрению иска в середине июля. Судя по карточке дела на сайте суда, первое заседание состоялось 13 августа. В результате рассмотрение дела было начато с начала. Новое судебное заседание было назначено на 3 сентября, однако было отложено из-за "необходимости совершения иных процессуальных действий".

Фото: ЗАКС.Ру