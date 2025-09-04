Суд в Петербурге рассмотрит дело бухгалтера Кизлык о фейках про армию

Следственный комитет отчитался 4 сентября о завершении расследования уголовного дела в отношении бухгалтера Марины Кизлык, обвиняемой в распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Материалы дела поступили в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Как полагает следствие, в апреле 2023 и ноябре 2024 года Кизлык разместила в социальной сети материалы с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил России. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", — отметили в ведомстве.

Попутно в СК призвали граждан к бдительности и попросили помнить "о серьезных последствиях за совершение тяжких преступлений".

Согласно сайту Московского суда, уголовное дело было зарегистрировано 29 августа. Материалы дела поступили судье 2 сентября.

Задержание Кизлык произошло 17 июля, на следующий день СК сообщил о предъявлении ей обвинения. Суд определил бухгалтера под арест до 16 сентября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру