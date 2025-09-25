Смольный передаст РПЦ здание психиатрической больницы к началу 2028 года

Здание психиатрической больницы на Обводном канале, 9, должно будет перейти в собственность РПЦ не позднее начала 2028 года, следует из плана передачи, подготовленного комитетом имущественных отношений. Документ опубликован 25 сентября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Сейчас здание находится в собственности Петербурга, в нем располагается городская психиатрическая больница № 6. Согласно плану, медицинское учреждение должно освободить занимаемые площади до конца 2027 года. Изъятие постройки и ее передача новому собственнику планируются "в месячный срок после освобождения здания". Мероприятия по освобождению дома будут финансироваться из бюджета Петербурга.

Здание площадью 9 288,8 квадратного метра имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его старый корпус был построен в 1853-1856 годах, новый корпус воздвигли к 1910 году. Первоначально в нем располагалось Александро-Невское духовное училище. Предполагается, что после передачи РПЦ в нем разместится Санкт-Петербургская духовная академия.

Проект постановления Смольного подготовлен в ответ на обращение епископа Петергофского Силуана о безвозмездной передаче здания, говорится в пояснительной записке к проекту. Церковный иерарх возглавляет Духовную академию.

О том, что здание психиатрической больницы планируют передать религиозной организации, стало известно в ноябре 2023 года. Тогда комитет имущественных отношений опубликовал распоряжение о подготовке предложений на этот счет.

Андрей Казарлыга / КГИОП