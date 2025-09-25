Переезд петербургского офиса "Единой России" хотят закончить в середине октября

Офис регионального отделения партии "Единая Россия" в Петербурге может открыть свои двери после переезда в середине или во второй половине октября, заявил руководитель исполкома городского отделения Александр Серавин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Такое заявление единоросс сделал во время собрания "Экспертного клуба Петербурга" 25 сентября, посвященного старту электорального сезона.

— Мы надеемся, что сможем все коробки расставить и привести все в соответствующий порядок, наверное, к середине октября или второй половине октября. Любой переезд — это большая трагедия для коллектива, — высказался он.

Ранее в партии заявляли, что офис единороссов откроется осенью. Партия решила переехать из помещений на Конногвардейском бульваре, где также располагается приемная председателя партии Дмитрия Медведева, в историческое здание Миняевского рынка на Невском проспекте.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру