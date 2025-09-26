Петербургский ЗакС начнет сотрудничать с парламентом Запорожской области

В среду, 1 октября, после пленарного заседания городского парламента в Мариинском дворце состоится церемония подписания соглашения между Законодательным собранием Петербурга и Законодательным собранием Запорожской области, обратил внимание ЗАКС.Ру, ознакомившись с программой мероприятий. Это будет третье соглашение петербургского парламента с регионами, которые вошли в состав России после референдума 2022 года.

Обычно соглашение о межпарламентском сотрудничестве подписывают главы законодательных органов регионов. Запорожский парламент с сентября 2023 года возглавляет Виктор Емельяненко, выдвинутый "Единой России". До избрания он был заместителем врио губернатора области Евгения Балицкого.

В феврале 2024 года петербургский ЗакС договорился о сотрудничестве с Херсонской областной думой. В апреле того же года городской парламент подписал соглашение о сотрудничестве с Народным советом ЛНР. Всего Заксобрание Петербурга договорилось о взаимодействии с 46 регионами России.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру