В ЗакС повторно внесли законопроект о выдаче корсетов детям со сколиозом

На рассмотрение Законодательного собрания поступил законопроект о бесплатной выдаче корригирующих корсетов для больных сколиозом детей в возрасте до 18 лет, текст новеллы опубликован на сайте петербургского парламента. Подобное предложение ранее уже поступало на рассмотрение ЗакСа.

Предложение о корректировке Социального кодекса внесла фракция "Единая Россия". Меру поддержки хотят предоставить для детей без инвалидности, у которых диагностирован идиопатический сколиоз II степени при деформации позвоночника свыше 20 градусов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что деформации позвоночника наблюдаются у 4-9 % детей, при этом в 15-25 % случаев патология активно прогрессирует. Для лечения сколиоза требуется корригирующий корсет, при этом родители детей без инвалидности вынуждены покупать его за собственные средства.

"Реализация проектируемой нормы будет способствовать профилактике инвалидизации детей с идиопатическим сколиозом. Эффективное своевременное лечение данного заболевания позволит снизить рост числа инвалидов и сократить бюджетные расходы систем здравоохранения и социальной защиты населения", — пишут авторы в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, сейчас в Петербурге проживают 492 ребенка со сколиозом II степени, не признанных инвалидами. При стоимости одного корсета в размере 70 тысяч рублей на то, чтобы выдать каждому по одному корсету, потребуется около 34,4 млн рублей.

В предыдущий раз законопроект о бесплатной выдаче корсетов детям поступил на рассмотрение ЗакСа в октябре 2024 года. Подписи под документом поставили депутаты Павел Иткин, Елена Киселева, Павел Крупник и Александр Ржаненков. В тот раз авторы оценивали затраты на реализацию меры поддержки в 54,6 млн рублей, в эту сумму входило предоставление 650 детям корсетов и их коррекция до четырех раз за год. Новый законопроект затрат на коррекцию корсетов не предусматривает.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру