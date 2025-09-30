Прокуратура устанавливает причины пожара на Лахтинской улице

В пожаре в одной из квартир дома № 8 по Лахтинской улице погиб мужчина, сообщила пресс-служба МЧС Петербурга 30 сентября. Прокуратура Петроградского района устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Надзорное ведомство также поставило на контроль ход и результаты проверки, организованной управлением по Петроградскому району ГУ МЧС России по Петербургу.

Как сообщает МЧС, информация о пожаре на Лахтинской улице поступила в ведомство около 16:00. Возгорание началось в двухкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров. Сама площадь горения составила 25 квадратных метров.

Ликвидировать пожар спасателям удалось к 17:15. В тушении были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек. В результате пожара погиб один мужчина, ещё три женщины были госпитализированы в медучреждения.

Напомним, в начале сентября прокуратура начала проверку после пожара в доме № 10 на Большом Смоленском проспекте. В результате горения помещения на четвёртом этаже пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга