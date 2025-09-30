ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 30 сентября 2025, 20:15

Бельский и Потехина вручили благодарности учителям в Мариинском дворце

фото ЗакС политика Бельский и Потехина вручили благодарности учителям в Мариинском дворце

Председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский и вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина вручили благодарности учителям города, сообщил сам спикер ЗакСа в своём telegram-канале 30 сентября. Торжественный приём состоялся в Мариинском дворце.

"Современный учитель — это и хранитель традиций, и проводник новых идей. Я убежден, что именно в таком гармоничном союзе прошлого и будущего — сила нашей петербургской школы и залог успеха всей страны", - написал в публикации Бельский.

Спикер ЗакСа вместе с вице-губернатором награждали молодых учителей, победителей конкурсов "Педагогический дебют" и "Педагогические надежды", активистов Ассоциации молодых педагогов и директоров школ.

photo_2025-09-30_16-34-54.jpg (129 KB)

В мероприятии в преддверии Дня учителя также приняли участие председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская и её первый заместитель Павел Розов. Кроме того, на приёме присутствовали депутаты Заксобрания Юрий Авдеев и Антон Рудаков.

Напомним, в середине сентября губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента вручил в Смольном государственные награды и поощрения главы государства выдающимся петербуржцам. 

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Бельского


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Потехина Ирина Петровна






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама