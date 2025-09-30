Как в МО "Владимирский округ" развивают раздельный сбор

Муниципалы из МО "Владимирский округ" в теме экологии сделали ставку на просветительскую работу среди населения в части популяризации раздельного сбора отходов. Подробнее о мерах, принимаемых муниципалитетом в этом направлении, по просьбе ЗАКС.Ру рассказала Алла Таран, главный редактор муниципальной газеты "Владимирский округ".

Несмотря на то что организовать всю необходимую инфраструктуру для раздельного сбора в Центральном районе затруднительно из-за плотности исторической застройки, сотрудники местной администрации МО "Владимирский округ" стараются прививать гражданам принципы осознанного отношения к отходам. Уже более пяти лет силами муниципалов проводится экоакция "Начни с себя" по приему вторсырья.

– У нас историческая застройка очень плотная, поэтому, например, нет возможности организовать полноценную площадку для множества фракций или открывать новые пункты, как в отдаленных спальных районах Петербурга. Мы все равно стараемся эту повестку среди жителей распространять. Для жителей мы минимум два раза в год своими силами организовываем прием разных фракций, в том числе очень редких, и потом своими же силами отвозим это на сортировку, – рассказывает Таран.

Например, весной 2025 года в муниципалитете подвели итоги очередной акции по раздельному сбору. Тогда благодаря неравнодушным жителям удалось собрать 50 килограммов макулатуры, 70 литров пластиковых крышек от бутылок, 50 литров пластика, 60 литров пакетов и пленок, три литра фломастеров и ручек, а также полтора литра кассовых чеков и дюжину блистеров от таблеток.

– У жителей и у нас каждый бак [по раздельному сбору пластика] на счету, мы все эти адреса в округе знаем, жители активно ими пользуются. Очень болезненно реагируем, если хоть один из них по какой-то причине перестал действовать, – добавила Таран.

Вместе с тем раздельный сбор принят за стандарт в самом муниципалитете среди сотрудников местной администрации. Также круглый год в помещениях МО можно сдать батарейки на переработку.

Периодически муниципалы проводят для жителей круглые столы на тему переработки мусора. На них собирают особенно активных жителей и представителей профильных организаций, которые рассказывают, как легче всего организовать раздельный сбор с учетом географических особенностей округа.

Активным сторонником и, вероятно, главным лоббистом раздельного сбора в муниципалитете является и глава округа Денис Тихоненко. В конце июля муниципалы сняли небольшой ролик с Тихоненко о том, какой путь преодолевает пластик от специального контейнера до пункта переработки. Идея показать процесс переработки появилась после заявлений жителей-скептиков, которые полагают, что все собранные отходы, независимо от предназначения контейнеров, отправляются в "одну кучу" на мусорных полигонах. Также Тихоненко посетил мусороперерабатывающий комплекс в Обухово, где лично изучил весь производственный цикл, а также показал, как полученный материал можно использовать в благоустройстве. Сегодня, например, из переработанного пластика можно сделать скамейки и даже тротуарную плитку.

"Я давно в теме раздельного сбора, много лет сортирую отходы, рассказываю, вовлекаю, убеждаю все свое окружение в том, что проблема мусора достигла масштабов экологического бедствия в стране и в мире, единственный путь ее решить - раздельный сбор", - писал Тихоненко в своих соцсетях.

Агитацию за раздельный сбор муниципалы также проводят во время массовых культурных мероприятий. Например, на главном муниципальном фестивале "Владимирский LIVE", помимо культурной программы, проводились мастер-классы от специалистов по правильной сортировке отходов.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как устроено экологическое просвещение в МО "Ульянка", где также ежегодно проводятся акции по сбору макулатуры и других отходов.

Проект "Простая экология" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга / Фото: МО Владимирский округ"