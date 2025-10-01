НКО получат поддержку Петербурга за борьбу с безнадзорностью

Заксобрание Петербурга 1 октября поддержало в первом чтении проект закона о предоставлении поддержки из средств городского бюджета некоммерческим организациям, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Докладчиком выступил депутат Всеволод Беликов. Он заявил, что ситуация с подростковой преступностью улучшается из года в год. По его данным, в 2024 году в Петербурге насчитывалось порядка 2,4 тысячи беспризорных детей, а годом ранее — 2,8 тысячи. Комиссия по делам несовершеннолетних за первое полугодие 2024 года рассмотрела семь тысяч дел в отношении подростков. Более 1270 детей совершили административные правонарушения. Еще 920 подростков совершили правонарушения до возраста наступления административной ответственности. Около 600 несовершеннолетних, по данным правоохранительных органов, замечены с запрещенными веществами или алкоголем.

Законопроект поддержали единогласно. Авторами инициативы выступили, кроме Беликова, депутаты Вера Сергеева, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о предложении депутатов выделять бюджетные средства на работу НКО, которые продвигают внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру