Новости 1 октября 2025, 15:58

"Новые люди" предложили ввести "пенсионный возраст" для автобусов

Депутаты фракции "Новые люди" предложили закрепить на федеральном уровне предельный срок эксплуатации общественного транспорта, сообщил ТАСС 1 октября. Соответствующее обращение парламентарии направили министру транспорта России Андрею Никитину.

Депутаты отмечают, что соответствующие поправки к закону "Об организации регулярных перевозок" уж разрабатывались Минтрансом в 2020 года. Тогда ведомство предлагало наделить региональные власти правом определять предельный допустимый возраст общественного транспорта.

"Новые люди" призывают возобновить межведомственную работу в этом направлении и законодательно закрепить понятие "срок эксплуатации транспортного средства", а также установить "пенсионный возраст" для общественного транспорта. Так, автобусы депутаты предлагают снимать с маршрутов после 10 лет эксплуатации, троллейбусы — после 15, а трамваи —после 25.

Отметим, что в Петербурге последние годы ведётся работа по обновлению парка общественного транспорта. По словам губернатора города Александра Беглов, Северная столица стремится к сокращению срока эксплуатации автобусов до 6 лет. По данным Смольного, к концу 2025 года средний возраст автобусов Пассажиравтотранса составит чуть больше 3,5 лет.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


