ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 1 октября 2025, 16:36

Суд обязал комздрав выдать ребенку специальный порт для безболезненных инъекций

фото ЗакС политика Суд обязал комздрав выдать ребенку специальный порт для безболезненных инъекций

Комитет по здравоохранению должен будет предоставить родителям семилетнего ребенка инъекционный порт для безболезненного введения инсулина, сообщила 1 октября глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Решение об этом вынес Куйбышевский районный суд.

Ребенок страдает диабетом и при этом у него имеется иглобоязнь, из-за которой делать ему уколы обычным шприцем не представляется возможным. Поставить ему инсулиновую помпу также затруднительно, поскольку ребенок пытается разобрать ее или сломать. Врачебная комиссия рекомендовала в такой ситуации установку инъекционного порта, с помощью которого можно решить сложившуюся проблему. Устройство ставится на три дня, в течение которых можно без боли вводить инсулин.

"Но комитет по здравоохранению отказал семье в бесплатном предоставлении порта, указав, что это не входит в стандарт оказания помощи", — сообщила в своем telegram-канале Лебедева.

Отец мальчика обратился с иском к комздраву. Суд решил, что жизнь и здоровье ребенка превыше всего, а отказ в выдаче порта нарушает права больного. Теперь комитет должен будет обеспечить ребенка устройством для инъекций вплоть до прекращения инсулинотерапии по медицинским показаниям.

В мае 2024 года Куйбышевский суд обязал комздрав пожизненно предоставлять больной девушке необходимый ей препарат на льготной основе. Перед этим пациентка два года не получала нужное ей лекарство.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама