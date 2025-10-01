Суд обязал комздрав выдать ребенку специальный порт для безболезненных инъекций

Комитет по здравоохранению должен будет предоставить родителям семилетнего ребенка инъекционный порт для безболезненного введения инсулина, сообщила 1 октября глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Решение об этом вынес Куйбышевский районный суд.

Ребенок страдает диабетом и при этом у него имеется иглобоязнь, из-за которой делать ему уколы обычным шприцем не представляется возможным. Поставить ему инсулиновую помпу также затруднительно, поскольку ребенок пытается разобрать ее или сломать. Врачебная комиссия рекомендовала в такой ситуации установку инъекционного порта, с помощью которого можно решить сложившуюся проблему. Устройство ставится на три дня, в течение которых можно без боли вводить инсулин.

"Но комитет по здравоохранению отказал семье в бесплатном предоставлении порта, указав, что это не входит в стандарт оказания помощи", — сообщила в своем telegram-канале Лебедева.

Отец мальчика обратился с иском к комздраву. Суд решил, что жизнь и здоровье ребенка превыше всего, а отказ в выдаче порта нарушает права больного. Теперь комитет должен будет обеспечить ребенка устройством для инъекций вплоть до прекращения инсулинотерапии по медицинским показаниям.

В мае 2024 года Куйбышевский суд обязал комздрав пожизненно предоставлять больной девушке необходимый ей препарат на льготной основе. Перед этим пациентка два года не получала нужное ей лекарство.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру