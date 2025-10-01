Доходы казны Петербурга превысили 1 трлн рублей с начала года

Поступления в бюджет Петербурга по состоянию на 1 октября превысили отметку в 1 трлн рублей, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников. По его словам, в 2024 году таких показателей удалось достичь только к концу октября.

"По состоянию на 01.10.2025 в городской бюджет поступили доходы в сумме 1 005,3 млрд рублей — 75,7 % от годового плана", — написал Корабельников.

Собственные (как налоговые, так и неналоговые) доходы бюджета составили 975,6 млрд рублей, а темп роста доходов относительно января — сентября 2024 года оказался равным 108 %. Из этой суммы 691,8 млрд рублей (70,9 %) пришлось на поступления от платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.

Непосредственно НФДЛ принес казне 414,7 млрд рублей, еще 277,1 млрд дал налог на прибыль организаций. Доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса составили 87,5 млрд, имущественные налоги дали еще 66,7 млрд, а поступления от акцизов принесли 35,8 млрд рублей.

Расходы бюджета за прошедшие девять месяцев составили 957,4 млрд рублей, что на 106,9 млрд превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Исполнение расходов составило 64 % от плана на год.

Месяцем ранее доходы казны Петербурга составили 906,3 млрд рублей, что соответствовало 68,2 % от годового плана. Расходы составили 851,9 млрд рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру