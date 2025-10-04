Семь беспилотников сбили ночью над Киришами

В ночь на 4 октября в небе над Киришами силами ПВО уничтожено семь беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своих социальных сетях. В результате атаки произошел пожар в промышленной зоне. К 5:00 возгорание ликвидировали, сообщил глава региона.

Экологическая обстановка в норме, превышений по предельно допустимой концентрации нет, отметил Дрозденко со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Режим воздушной опасности действовал в регионе с 2:40 до 6:19. Власти региона предупреждали о возможном ухудшении связи в этот период. Первое сообщение о работе средств противовоздушной обороны появилось в соцсетях Дрозденко в 3:33.

В последний раз Ленинградская область подвергалась атаке беспилотников в середине сентября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру