Новости 4 октября 2025, 10:09

Семь беспилотников сбили ночью над Киришами

фото ЗакС политика Семь беспилотников сбили ночью над Киришами

В ночь на 4 октября в небе над Киришами силами ПВО уничтожено семь беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своих социальных сетях. В результате атаки произошел пожар в промышленной зоне. К 5:00 возгорание ликвидировали, сообщил глава региона. 

Экологическая обстановка в норме, превышений по предельно допустимой концентрации нет, отметил Дрозденко со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 

Режим воздушной опасности действовал в регионе с 2:40 до 6:19. Власти региона предупреждали о возможном ухудшении связи в этот период. Первое сообщение о работе средств противовоздушной обороны появилось в соцсетях Дрозденко в 3:33. 

В последний раз Ленинградская область подвергалась атаке беспилотников в середине сентября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


