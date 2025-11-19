Кинотеатр "Аврора" отреставрируют к 2028 году

Реставрация кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте стартует осенью 2026 года, сообщил 19 ноября в своем telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, запланировано "самое масштабное обновление кинотеатра за сто лет", работы продлятся до 2028 года.

"Появится гардероб, кино-бар переедет на историческое место в белое фойе. В оба зала установят новое кинооборудование, а в Большом ещё и увеличится экран", — рассказал вице-губернатор.

Кроме того, внутри полуротонды планируют организовать дополнительные входы, а скульптуру "Аврора на бочке" вернут на прежнее место в фойе. Там она стояла в 20-е годы XX века. Кроме того, в ходе работ заменят все инженерные коммуникации.

В начале октября на реставрацию увезли сфинксов Египетского моста, поврежденных новогодними украшениями. На привычные места их вернут весной 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского