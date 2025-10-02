Сфинксов с Египетского моста увезли на реставрацию до весны

Статуи сфинксов сняли с Египетского моста для проведения работ по их реставрации, сообщила пресс-служба Музея городской скульптуры 2 октября. Их уже реставрировали в 2023 году, однако скульптуры повредили новогодними украшениями.

"Все это время скульптуры находились под пристальным вниманием специалистов музея. Ухудшение состояния скульптур было отмечено после новогодних праздников. Тогда на постаменты и лапы Сфинксов без согласования с музеем были установлены новогодние украшения. После обращения музея украшения были сняты, однако лакокрасочный слой скульптур был поврежден", - говорится в публикации пресс-службы.

Как отметили в музее, срок гарантийных обязательств подрядчика ещё не истёк, поэтому было решено перевезти скульптуры в мастерскую для проведения работ. Работники музея демонтировали статуи и передали их исполнителю для устранения дефектов. На привычное место скульптуры возвратят весной 2026 года.

Напомним, сфинксы "уходили" на реставрацию в сентябре 2022 года. Тогда специалисты избавили скульптуры от коррозии, восстановили позолоту и декоративные элементы. Работы были завершены за три месяца, сфинксы вернулись на Египетский мост в декабре 2022 года.

Скульптуры вновь отправили на восстановление в августе 2023 года после того, как их повредили вандалы. В этот раз они вернулись на свои постаменты лишь в сентябре 2024 года.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба Музея городской скульптуры