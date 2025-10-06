Трёх петербуржцев задержали по подозрению в подпольном майнинге

Сотрудники экономической полиции вместе с УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали трёх петербуржцев, подозреваемых в организации подпольных майнинговых ферм, сообщила 6 октября представитель МВД Ирина Волк. Они якобы присоединились к электросетям коммерческого объекта для майнинга криптовалюты. Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые могли заключить договор с энергосбытовой компанией для присоединения к электросетям, после чего будто бы установили на объекте оборудование для учёта потребляемой электроэнергии. С марта 2018 года по август 2025 года они якобы занижали показатели счётчиков и предоставляли компании ложные данные.

В ходе обысков по нескольким адресам силовики обнаружили более 2,7 тысяч устройств для майнинга криптовалют и два трансформатора. Подозреваемых задержали по местам проживания. Одному из них избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, двум другим - меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Им может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в середине сентября петербургский суд отправил под стражу двух сотрудников РЖД, обвиняемых в предоставлении для майнинга криптовалюты подстанций, подключённых к электросети РЖД. За год они потребили электроэнергию стоимостью не менее 985 млн рублей.

Анастасия Луценко / Фото: видео МВД