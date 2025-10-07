Вице-губернатор Княгинин в четверг проведет прямую линию

Новым гостем прямой линии с членами правительства Петербурга в четверг, 9 октября, будет вице-губернатор Валерий Княгинин, объявил глава города Александр Беглов. В зону ответственности Княгинина входит комитет по науке и высшей школе, а также комитет по труду и занятости населения.

– К нему [предмету ведения Княгинина] относятся вопросы труда и занятости населения, включая работу молодежи, профориентацию, занятость отдельных групп населения а также научно-технологическое развитие, высшая школа и работа наиболее крупных колледжей города, относящихся к комитету по науке и высшей школы, - рассказал Княгинин на видео.

Вопросы для прямой линии традиционно будут собирать от пользователей социальной сети VK на странице вице-губернатора. Также свои вопросы можно озвучить по телефону 8(812)246-79-49. Сама трансляция пройдет в 20:00 на телеканале "Санкт-Петербург". Кроме того, она будет доступна в социальных сетях правительства города.

В прошлый раз прямая линия в том числе была посвящена теме образования. На заранее отобранные вопросы горожан отвечала вице-губернатор Ирина Потехина, которая курирует работу комитета по образованию.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру