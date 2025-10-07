Шлосбергу* заменили домашний арест на запрет определённых действий

Псковский городской суд 7 октября изменил меру пресечения заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу*, сообщили его сторонники в социальных сетях. Вместо домашнего ареста суд избрал для политика запрет определённых действий. Шлосберг* проходит по делу о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Заседание проходило в открытом режиме, несмотря на просьбы следователя и прокурора закрыть процесс "в связи с тайной следствия". Судья не стал соглашаться с их доводами.

"Тайна следствия должна рассматриваться гибче, нежели просто констатация факта тайны следствия", - заявил судья.

Напомним, уголовное дело в отношении Шлосберга* возбудили в начале июня. Поводом для него стал видеоролик в социальных сетях, в котором политик делится своей позицией о специальной военной операции. Правоохранительные органы увидели в материале дискредитацию российской армии. С 11 июня Шлосберг* находился под домашним арестом.

Ранее политика дважды штрафовали за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Кроме того, в отношении Шлосберга* возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330 УК).

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

Фото: Псковское яблоко