Бельский о повышении НДС: "Есть времена, когда солидарность важнее выгоды"

Планируемое в России повышение НДС до 22% нельзя назвать приятным, но в определенных ситуациях солидарность оказывается важнее личных интересов, заявил спикер Законодательного собрания Александр Бельский по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации. Накануне министр финансов Антон Силуанов представил там проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов.

Бельский оказался в числе участников заседания. По итогам слушаний он поделился в своем telegram-канале мнением относительно услышанного, указав на замеченные параллели в федеральной и петербургской финансовой политике. В числе приоритетов, разделяемых Северной столицей, он назвал заботу об инфраструктуре для жизни, поддержку армии и участников СВО, а также заботу о семьях.

"Из неприятного — планируемое повышение НДС до 22%. Конечно, никому не хочется платить больше. Но есть времена, когда солидарность гораздо важнее личной выгоды", — поделился мнением Бельский.

Парламентарий развил мысль, указав, что сейчас будущее страны зависит от победы в специальной военной операции. Достичь же победы, по мнению Бельского, можно лишь "поддерживая друг друга, нашу армию, государство". "Россия у нас одна, и забота о ней — дело каждого!" — заключил он.

О планах повысить НДС стало известно в конце сентября. Сейчас налоговая ставка составляет 20%. Как сообщали в Минфине, полученные средства планируют направить на оборону и безопасность.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского