Поезд Казань – Петербург столкнулся с грузовиком в Татарстане

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку из-за столкновения КамАЗа с пассажирским поездом № 134 "Поволжье", следовавшим по маршруту Казань — Петербург, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры 7 октября. Обошлось без человеческих жертв.

Столкновение поезда и грузовика произошло днём 7 октября возле станции Свияжск в Татарстане. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, повредил два устройства заграждения и допустил столкновение с локомотивом. Ему оказана медицинская помощь.

В результате столкновения поезду пришлось заменить локомотив. Он продолжил движение по маршруту. Из-за ДТП задержаны ряд пассажирских и пригородных поездов. В частности, задержались поезда Москва — Казань, Петербург — Казань, Екатеринбург — Москва, а также электрички Нижний Новгород — Казань и Казань — Свияжск.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома (МСУТ СК) также начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Напомним, в начале августа уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее за собой смерть человека, (ч. 2 ст. 263 УК РФ) возбудили из-за столкновения туристического автобуса с грузовым поездом в Ленобласти. В результате ДТП скончалась 68-летняя женщина, еще несколько пассажиров получили травмы.

Анастасия Луценко / Фото: Приволжская транспортная прокуратура