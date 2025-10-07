Проект корректировки бюджета на 2025 год внесли в ЗакС

На рассмотрение Законодательного собрания поступил проект корректировки бюджета Петербурга на 2025 год, сообщили в пресс-службе городского парламента 7 октября. Согласно документу, рост расходов казны превысит увеличение доходов, что позволит уменьшить дефицит.

Согласно проекту, доходы бюджета должны будут вырасти на 59,6 млрд рублей, что составит 1,39 трлн. При этом расходы увеличатся на 19,4 млрд, что позволит сократить дефицит бюджета на 40,1 млрд рублей. Суммарно величина дефицита бюджета составит 123 млрд рублей.

— Мы в плюсе, а значит можем позволить себе не только полностью выполнить все обязательства перед петербуржцами, ассигнования на которые заложены в бюджете 2025 года, но сделать еще немного больше в самых важных сферах жизни города, — прокомментировал проект председатель ЗакСа Александр Бельский.

Спикер не стал спорить с предложением направить "значительную часть дополнительных средств" на поддержку участников СВО и членов их семей, а также на повышение зарплат врачей, учителей и иных работников бюджетной сферы. "Планируется увеличить "бюджет СВО" на 9,1 млрд рублей. Порядка 300 млн рублей из них добавят на единовременную материальную помощь детям наших бойцов", — поделился цифрами он.

Проект корректировки бюджета на 2025 год появился на сайте Смольного в начале сентября. Среди прочего, в документе говорилось о планах выделить дополнительные 12,7 млрд рублей на зарплаты бюджетникам.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру