Депутаты приняли закон о поддержке НКО в сфере профилактики безнадзорности

Заксобрание Петербурга 8 октября сразу во втором и третьем, окончательном, чтении приняло закон о предоставлении мер поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Документ отправлен на подписание губернатору, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По информации депутатов, за 2024 год профильные ведомства зафиксировали порядка 2,4 тысячи безнадзорных детей. При этом в парламенте наблюдают улучшения в этой сфере. Так, за 2023 год таких подростков было около 2,8 тысячи. Эти данные были озвучены во время обсуждения законопроекта в первом чтении.

Авторами законопроекта выступили депутаты Всеволод Беликов, Вера Сергеева, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Закон вступит в силу по истечении десяти дней с момента публикации.

Ранее в Законодательном собрании предлагали оказывать поддержку некоммерческим организациям, которые занимаются реабилитацией осужденных, покинувших места лишения свободы. С таким предложением выступила фракция ЛДПР.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру