Беглов обсудил с Новаком петербургскую энергетику

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 октября встретился в Смольном с заместителем председателя правительства Александром Новаком, сообщила пресс-служба градоначальника. В ходе рабочего визита они обсудили вопросы энергообеспечения и газоснабжения Петербурга.

Беглов рассказал Новаку, что в 2024 году в Петербурге отремонтированы 1379 км сетей электроснабжения и проведены работы на 672 объектах технологического присоединения, а в этом году специалисты реконструировали ещё 416 объектов. Отдельно губернатор поведал о запланированном строительстве новой подстанции в Горской.

Также Беглов рассказал о подготовке в городе к отопительному сезону. По его словам, в Петербурге созданы запасы резервного топлива в объёме, превышающем план на 100%, а также подготовлены 336 передвижных дизель-генераторов и 32 блок-модульные котельные.

Губернатор подчеркнул, что все городские котельные и теплоэлектростанции работают на природном газе, который составляет 99,8% топливно-энергетического баланса Петербурга. Беглов напомнил, что в городе реализуют проект по созданию создание закольцованной газораспределительной системы.

Напомним, днём ранее Беглов посетил пленарное заседание форума RAO/CIS Offshore по освоению ресурсов нефти и газа Арктики и континентального шельфа.

Анастасия Луценко / Фото: Смольный