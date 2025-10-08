Мишустин поблагодарил Ленобласть за решение проблем с яйцами

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил вклад Ленинградской области в решение проблемы с поставкой яиц, сообщила пресс-служба администрации региона 8 октября. Эту тему он поднял во время разговора с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко в ходе осмотра агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве.

"Когда была проблема с поставкой яиц, Ленинградская область была одной из тех базовых областей, которые помогли стране решить задачу с яйцами", - заявил Мишустин.

Премьер-министр также ознакомился с цифровой программой управления молочным стадом "Молоко 2.0", представленной на стенде Ленобласти. По его словам, разработанная в регионе системе является "очень важным решением".

Агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в Москве с 8 по 11 октября. В этом году её центральной темой стала цифровизация аграрного сектора. На выставке представлены стенды крупнейших игроков российского АПК, а также регионов страны.

Напомним, в преддверии выборов губернатора Ленобласти Александр Дрозденко посетил птицефабрику "Синявинская" в Кировском районе региона, где он осмотрел производство яиц. Дрозденко подчеркнул, что на птицефабрику приходится половина всего яичного экспорта России.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба администрации Ленобласти