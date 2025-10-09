Эксперимент с налогами для самозанятых закончится по плану в 2028 году

Правительство России не планирует менять режим работы и налогообложения самозанятых до окончания эксперимента в 2028 году, сообщил 9 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Завершить эксперимент досрочно предложил днём ранее Совет Федерации.

"Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними", - заявили в правительстве.

Рекомендации по досрочному прекращению действия эксперимента в 2026 году включены в постановление Совфеда по итогам правительственного часа с участием министра экономразвития Максима Решетникова. Сам Решетников на заседании 23 сентября подчёркивал, что его сохранение до 2028 года является принципиальной позицией кабмина.

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год ставка налога на профессиональный доход составляет 4% с доходов от физлиц или 6% с доходов от ИП и юрлиц. Окончание эксперимента запланировано на 31 декабря 2028 года.

Напомним, в конце сентября стало известно, что правительство намерено поднять ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Соответствующее изменение в Налоговый кодекс предусмотрено в рамках бюджетного пакета, который Минфин внесло в правительство.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру