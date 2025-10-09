Стройка в Мурино окрасила воду в Охте в коричневый цвет

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора (СЗМУ) зафиксировало сбросы стоков в реку Охту, сообщила пресс-служба ведомства 9 октября. Источником загрязнения оказалась стройка.

Жители Мурино сообщили в СЗМУ о загрязнении реки 8 октября. Сотрудники ведомства провели выездное обследование, в рамках которого установили, что со стройплощадки многоквартирного дома по Оборонной улице происходит откачка стоков, которые сбрасываются в реку.

В результате вода в Охте окрасилась в мутно-коричневый цвет. СЗМУ готовится передать собранные материалы в органы строительного надзора.

Напомним, в конце июля сотрудники комитета по природопользованию Петербурга обнаружили значительные превышения допустимых концентраций вредных веществ в реке Мурзинка. Виновником загрязнения оказалась логистическая компания.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба СЗМУ