В Петербурге появится еще один заказник

Создание нового заказника "Тарховского" на территории Петербурга одобрили 13 октября участники рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства города, рассказали в Смольном. Охраняемый статус получит территория между Финским заливом и Приморским шоссе в Сестрорецке, она станет 18-й по счету в Северной столице.

"В границах заказника зарегистрировано порядка 60 видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу Санкт‑Петербурга. Там находятся места гнездования и остановок птиц, произрастают редкие растения. Охранный статус и создание здесь экологических троп позволит горожанам цивилизованно знакомиться с природным и историко-культурным наследием этих мест", — заявил Беглов.

Охранный статус получат 189 гектаров городской территории, в том числе леса, приморские луга и мелководье, а также песчаное и каменистое побережье, которое служит местом гнездования различных видов птиц, включая скопу и орлана-белохвоста. На территории заказника запретят строительство, разведение огня, уничтожение растений и иные действия, которые могут нанести урон природным комплексам и объектам.

Предполагается, что проходная способность заказника составит 150-200 тысяч человек. Комитету по природопользованию предстоит разработать экологические маршруты по заказнику.

С учетом новой "Тарховского" общая площадь охраняемых территорий в Петербурге составит 9 389 гектаров, что соответствует 6,6 % от площади города. Всего до 2030 года в Северной столице собираются создать три новые охраняемые территории и свыше 20 экомаршрутов. На прошедших выходных стало известно об открытии в Петербурге седьмой по счету экотропы. Она появилась на территории Новоорловского заказника.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру