На улице Фучика начался снос гаражного кооператива

Демонтаж гаражного кооператива "Гараж-1" на улице Фучика во Фрунзенском районе начался 22 октября, сообщили в петербургском комитете по контролю за имуществом. Под снос попали 760 сооружений на общей площади 4,25 гектара.

"Договоры аренды на участки были расторгнуты еще в январе 2023 года, однако территория продолжала использоваться незаконно. Проверка, проведенная 16 октября 2025 года, подтвердила факт незаконного использования", — заявили в ККИ.

Собственников проинформировали о планах сноса с помощью уведомлений на дверях гаражей и посредством официальных писем. Как сообщалось ранее, им дали срок до 21 октября на то, чтобы самостоятельно освободить занимаемые участки.

В настоящее время проводится вскрытие гаражей с описью и перемещением на склад найденных внутри вещей. Для получения их обратно владельцы должны будут подать заявление на сайте ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества". Позже начнется непосредственно снос гаражей.

Работы на территории кооператива ведет ООО "РСТИ на Фучика-1". Как заявили в ККИ, в дальнейшем компания "займется и строительством социальных объектов" в виде детского сада на 110 мест и школы на 550 учеников.

