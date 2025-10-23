Креславский заявил о десятикратном увеличении производительности стройки метро

Производительность строительства метрополитена в Петербурге увеличилась в 10 раз, передает 23 октября слова председателя комитета по строительству Игоря Креславского "Деловой Петербург". По словам чиновника, нарастить темпы удалось после того, как курировать этот вопрос стал возглавляемый им комитет.

Креславский заявил, что сейчас работы по развитию подземки идут в рекордном режиме. Он упомянул, что прокладкой тоннелей метро занимаются пять проходческих щитов, а в январе 2026 года планируется запустить еще один.

"В прошлом году мы сдали станцию "Горный институт", в этом году мы построим еще две станции метро, и дальше темп будет наращиваться", — пообещал глава комстроя.

Также чиновник отмел возможность сокращения планов строительства метро в дальнейшем. По его заявлению, бюджет на эти цели уменьшать не станут, наоборот, он будет только увеличиваться.

Из пяти работающих проходческих щитов четыре занимаются прокладкой тоннелей строящейся Красносельско-Калининской линии. В середине октября губернатор Александр Беглов дал старт двум проходческим комплексам, которые двинулись в противоположных направлениях от площадки на Обводном канале. Один из них двинулся по направлению к строящейся станции "Путиловская", а другой — к будущей станции "Лиговский проспект-2", которая станет ближайшей к планируемому терминалу ВСМ.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного