Задержанный коммерсант признал вину по делу о свалке на "Невском пятачке"

Предприниматель, задержанный в рамках дела о несанкционированной свалке на территории мемориала "Невский пятачок", признал вину и дал явку с повинной, сообщили 23 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, своими действиями коммерсант нанес экологический ущерб территории на сумму 13 млн рублей. Сама свалка появилась в результате недобросовестного исполнения контракта на утилизацию отходов, полагают в МВД. Речь идет о договоре на сумму свыше 31 млн рублей, заключенном с администрацией Пушкинского района. Строительные отходы по нему должны были пойти на специализированный полигон, однако вместо этого их якобы вывезли на участок в границах мемориала.

Как сообщал ранее портал 47news, задержанным коммерсантом стал глава ООО "Марта-Модуль 8" Марат Асланов. Сам "Невский пятачок" внесен в перечень объектов культурного наследия в память о кровопролитных боях, которые шли здесь во время Великой Отечественной войны.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что обратился в прокуратуру, МВД и Следственный комитет с просьбой принять меры к ООО "Монита" из-за ситуации с полигоном "Вырица" в Гатчинском районе, где обнаружили тление отходов.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти