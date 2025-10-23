Дрозденко попросил силовиков принять меры из-за свалки в Гатчинском районе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил 23 октября о том, что обратился в Следственный комитет, прокуратуру и МВД с просьбой принять меры к ООО "Монита" из-за ситуации со свалкой в Гатчинском районе региона. Организация арендует территорию закрытого полигона "Вырица", где было замечено тление отходов.

"На территории полигона зафиксировано возгорание свалочных масс, которое представляет опасность для близлежащих жилых и лесных массивов", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Глава региона заявил, что деятельность компании ведется "с нарушением действующего законодательства". Это чревато риском здоровью жителей и состоянию окружающей среды, предположил он.

Проблемы вокруг "Вырицы" привлекают к себе внимание не первый год. В 2022 году в отношении "Мониты" завели два административных дела из-за самовольной свалки поблизости от полигона. В 2023 году местные жители жаловались на горение складированного здесь мусора, Росприроднадзор выявил тогда более 30 нарушений. В апреле 2025 года стало известно, что суды обязали компанию выплатить свыше 166 млн рублей за загрязнение почвы и нарушение правил санитарной безопасности в лесах, а также за накопление отходов на поверхности.

Ранее стало известно о задержании предпринимателя по делу о свалке отходов на территории воинского мемориала "Невский пятачок". По версии силовиков, бизнесмен заключил контракт на 31 млн рублей с администрацией Пушкинского района на ликвидацию несанкционированной свалки строительных отходов. Мусор якобы могли вывозить на территорию мемориала. Нанесенный экологии ущерб оценили в 13 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру