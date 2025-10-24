Силовики провели обыски в офисах структур "Группы ЛСР"

Сотрудники экономической полиции и Следственного комитета устроили обыски в офисах структур "Группы ЛСР", сообщил 24 октября "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу ООО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга". Помимо этой компании, силовики также наведались в офис "ЛСР. Сервис", которая занимается обслуживанием зданий, построенных "Группой ЛСР".

Сами обыски прошли накануне, 23 октября. Об их причинах и возможных задержаниях работников не сообщалось.

"В офисах управляющей компании действительно происходили следственные действия в связи с постановлением следственного отдела по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу", — сообщили "ДП" в компании.

Также пресс-служба уточнила, что сотрудники компании "всячески содействуют" силовикам.

Ранее стало известно об обысках в рамках дела о мошенничестве на сумму свыше 8 млн рублей, проведенных в Невском РЖА. Как сообщалось, силовики задержали восемь человек, включая одного муниципального депутата. Следствие полагает их причастными к фиктивному трудоустройству 20 дворников и к схеме с невыполненным контрактом на охрану зданий.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру