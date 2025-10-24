Беглов с воды осмотрел строительство Большого Смоленского моста

Губернатор Александр Беглов побывал 24 октября на строительстве Большого Смоленского моста через Неву, сообщили в администрации главы города. За ходом работ градоначальник наблюдал не только с земли, но и с воды.

"Работы идут опережающими темпами. Первоначально по контракту мы планировали запустить мост в 2029 году. Теперь рассчитываем, что сможем открыть его на год раньше", — прокомментировал увиденное Беглов.

Губернатор сообщил, что сейчас рабочие готовятся к установке разводного пролета на мосту. Пролет состоит из двух частей весом 400 тонн каждая. Они уже собраны на стапеле на левом берегу Невы. Монтаж планируют начать после завершения нынешней навигации, а к началу следующей мост должен быть полностью готов к пропуску судов.

Длина шестиполосного разводного моста составит 1,6 километра, на нем обустроят трамвайную линию, велодорожки и тротуары. Ради строительства переправы демонтируют ряд исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны, сносы уже начались. Под угрозой находится, в частности, здание школы, где училась поэтесса Ольга Берггольц. В конце апреля Беглов говорил, что треть строительных работ на мосту уже завершены. Рабочее движение по переправе рассчитывают открыть в 2027 году.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру