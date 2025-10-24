ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 24 октября 2025, 13:59

Суд оштрафовал Бориса Надеждина за публичную акцию без уведомления

фото ЗакС политика Суд оштрафовал Бориса Надеждина за публичную акцию без уведомления

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей политика Бориса Надеждина за проведение публичной акции без подачи уведомления об этом (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщила 24 октября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сам политик заявил, что не получал протокол на руки.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Надеждин Борис Борисович признан виновным, <...> и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", — сообщили в судебной пресс-службе.

Рассмотрение дела в отношении Надеждина состоялось двумя днями ранее, 22 октября. Сам политик заявил в своем Telegram-канале, что о составленном против него протоколе узнал совершенно случайно, когда искал информацию о другом деле на сайте судов Москвы.

"Я не получал никакого протокола (его, вероятно, полиция составила) и не присутствовал при его составлении. Более того — не могу припомнить, чтобы я вообще чего-то делал на территории, где правонарушения рассматривает Таганский районный суд", — написал Надеждин.

Он сообщил, что ходатайствовал об отложении рассмотрения дела и просил прислать ему протокол для изучения. Этого не произошло, заседание состоялось в намеченный день.

Надеждин был депутатом Госдумы III созыва, также в 1990-1997 и 2019-2024 годах он входил в состав Совета депутатов городского округа Долгопрудный в Подмосковье. В 2024 году он пытался баллотироваться на выборах президента, однако Центризбирком отказал ему в регистрации кандидатом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама