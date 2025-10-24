Суд арестовал бизнесмена Асланова по делу о свалке на "Невском пятачке"

Куйбышевский районный суд арестовал до 21 декабря генерального директора ООО "Марта-Модуль-8" Марата Асланова по делу о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщила 24 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело связано со складированием строительных отходов на территории мемориала "Невский пятачок" в Ленинградской области.

По версии следствия, Асланов в 2025 году получил от ГКУ "Управление благоустройства Пушкинского района" 77,4 млн рублей по контракту на ликвидацию несанкционированной свалки. Мусор предполагалось вывозить на территории полигонов ООО "Новый свет-ЭКО" и "Марты-Модуль-8", однако фактически этого не произошло. Вместо этого Асланов с другими лицами якобы без лицензии занимались вывозом отходов на другой участок, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 13 млн рублей.

"Основная часть особо опасных отходов, отнесенных к 3-4 классам опасности, размещались на объекте недвижимости, который находится в границах объекта культурного наследия федерального значения — мемориального комплекса "Невский пятачок", что дополнительно характеризует Асланова как дерзкую и циничную личность", — сообщили в пресс-службе судов.

Асланов в суде возражал против отправки в СИЗО и просил назначить домашний арест или запрет определенных действий. Он был задержан 22 октября, обвинение ему не предъявлялось.

Накануне ГУ МВД по региону сообщило о том, что предприниматель признал вину и дал явку с повинной.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга