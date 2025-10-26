Путин заявил о завершении решающих испытаний ракеты "Буревестник"

В России завершены решающие испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, заявил президент Владимир Путин при посещении одного из пунктов управления Объединенной группировки войск. Видеозапись встречи главы государства с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, участвующими в СВО, опубликована 26 октября на сайте Кремля.

— Решающие испытания завершены. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. Это понятно, нужно все регламенты осуществить. Но, тем не менее, ключевые задачи сейчас — они достигнуты, насколько я понимаю — высказал мнение Путин.

Президент назвал "Буревестник" "уникальным изделием, которого в мире ни у кого нет" и заявил, что ранее слышал от "специалистов очень высокого уровня и класса о невозможности реализовать проект в "исторически ближайшей перспективе".

Как доложил Герасимов, испытание ракеты провели 21 октября. В отличие от предыдущих испытаний, в этот раз "был осуществлен многочасовой полет ракеты", в ходе которого устройство преодолело расстояние в 14 тысяч километров. "И это не предел", — добавил он.

Об успешном испытании "Буревестника" Путин говорил двумя годами ранее на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Впервые же о появлении такого оружия он заявил в 2018 году в своем выступлении перед Федеральным собранием. Тогда слушателям продемонстрировали видеоролик с рассказом о ракете.

Андрей Казарлыга / Фото: Kremlin.ru